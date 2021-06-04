Тренер ЦСКА Юрий Аджем завершил профессиональную деятельность

Экс-игрок и тренер ЦСКА Юрий Аджем после окончания сезона-2020/2021 завершил тренерскую деятельность и вышел на пенсию. Генеральный директор красно-синих Роман Бабаев вручил специалисту памятный сувенир в благодарность за вклад в воспитание молодёжи.



«Когда проводишь всю жизнь в футболе, принять осознанное решение уйти на покой нелегко. Но я долго к этому шёл и считаю, что настало время уделить больше времени семье. Сборы, тренировки, матчи, выезды — это мой привычный график в последние десятилетия. Но у меня девять внуков, и, при всей моей любви к футболу, не хочу, чтобы он и дальше отнимал меня у родных. Рад, что ухожу после успешного для молодёжной команды сезона и завоевания золотых медалей.



Я хотел бы поблагодарить очень многих — руководство, коллег-тренеров, сотрудников клуба и академии, игроков. У меня была яркая и насыщенная карьера, и я рад, что столько времени провёл именно в армейском клубе, где чувствовал себя как дома», — цитирует Аджема пресс-служба ЦСКА.