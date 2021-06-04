Грановская: Тухель стал неотъемлемой частью «Челси». Предвкушаем ещё больше достижений

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала продление контракта с главным тренером команды Томасом Тухелем.
«Когда Томас присоединился к нам в январе, у нас ещё было столько всего, за что можно было побороться как в Англии, так и в Европе. Он без проблем влился в команду и стал неотъемлемой частью «Челси». Возвращение в топ-4 Премьер-лиги очень важно, и счастье от победы в Лиге чемпионов невозможно с чем-либо сравнить — она стала пиком этого выдающегося сезона. Разумеется, мы с радостью сохраним Томаса ещё на два года. Предвкушаем ещё больше достижений в будущих сезонах», — цитирует Грановскую пресс-служба «Челси».
Ранее сообщалось, что договор с Тухелем был автоматически пролонгирован до 2024 года благодаря победе в Лиге чемпионов.
- 4 июня 2021
-
16:10
-
15:53
-
15:49
-
15:40
-
15:32
-
15:21
-
15:19
-
15:11
-
15:02
-
14:41
-
14:32
-
14:26
-
14:25
-
14:19
-
14:07
-
14:05
-
13:57
-
13:54
-
13:50
-
13:50
-
13:45
-
13:45
-
13:42
-
13:41
-
13:39
-
12:59
-
12:58
-
12:34
-
12:23
-
12:12
-
11:45
-
11:36
-
11:33
-
11:27
-
11:09