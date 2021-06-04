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Грановская: Тухель стал неотъемлемой частью «Челси». Предвкушаем ещё больше достижений

Грановская: Тухель стал неотъемлемой частью «Челси». Предвкушаем ещё больше достижений
Михаил Рождественский
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Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала продление контракта с главным тренером команды Томасом Тухелем.

«Когда Томас присоединился к нам в январе, у нас ещё было столько всего, за что можно было побороться как в Англии, так и в Европе. Он без проблем влился в команду и стал неотъемлемой частью «Челси». Возвращение в топ-4 Премьер-лиги очень важно, и счастье от победы в Лиге чемпионов невозможно с чем-либо сравнить — она стала пиком этого выдающегося сезона. Разумеется, мы с радостью сохраним Томаса ещё на два года. Предвкушаем ещё больше достижений в будущих сезонах», — цитирует Грановскую пресс-служба «Челси».

Ранее сообщалось, что договор с Тухелем был автоматически пролонгирован до 2024 года благодаря победе в Лиге чемпионов.

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