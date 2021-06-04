Судья Федотов — об отстранении Васильева: Хачатурянц наводит порядок. Остался ещё Казарцев

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал информацию о пожизненном отстранении судьи Станислава Васильева от работы в Российской Премьер-Лиге.
«Васильева пожизненно отстранят от судейства. То, что он сделал в матче «Ахмат»-«Ротор», — это предвзятость чистой воды, где судья влиял на расположение «Ротора» в турнирной таблице. Скорее всего, ведётся внутреннее расследование, по итогам которого Васильева отстранят, как и Вилкова. «Ротор» в РПЛ не остался, так что отстранением всё и закончится. Если бы «Ротор» остался в РПЛ, думаю, это было бы большой проблемой для Васильева в плане чего-то большего.
Хачатурянц наводит порядок. Он чётко попадает в мою концепцию тех судей, которых я говорил отстранять, убирать в ФНЛ, ПФЛ. Остался ещё Казарцев. Но, думаю, музыке недолго осталось играть. Следующим отстранят Казарцева. Лапочкин тоже закончил, но это дело идёт от УЕФА. В следующем сезоне мы увидим что-то новое со стороны судейства. Если они не возьмутся за голову, всё может дойти до уголовного дела. Но судьи, которые остались, — не дураки, они хотят работать, зарабатывать деньги. Немного голову поправят и пойдут работать. Жду, что возможные ошибки будут носить только локальный характер: не добежал, закрыли, перекрыли. Новый руководитель VAR Кирилл Верхолетов — ответственный молодой человек, под крылом Хачатурянца он будет выполнять свою работу более чем достойно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 4 июня 2021
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