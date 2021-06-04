Аршавин и Дзагоев вошли в список легенд Евро с 1996-го по версии Give me Sport

Российские футболисты Андрей Аршавин и Алан Дзагоев вошли в список легенд Евро с 1996 года по версии англоязычного портала Give me Sport.



Помимо них в списке легенд оказались Милан Барош, Карел Поборски (оба – Чехия), Саво Милошевич (Югославия/Сербия), Нуну Гомеш (Португалия), Жорди Альба (Испания), Колбейн Сигторссон (Исландия), Златко Захович (Словения), Ангелос Харистеас (Греция), Маркос Сенна (Испания), Штефан Кунц (Германия), Димитри Пайет (Франция), Рикарду (Португалия), Якуб Блащиковски (Польша), Ренату Саншеш (Португалия), Теодорос Загоракис (Греция), Хамит Алтынтоп (Турция) и Хэл Робсон-Кану (Уэльс).



Сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы — 2020, который должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Российской команде на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.