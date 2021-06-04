Аньелли: в УЕФА есть сторонники проекта Суперлиги

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал возможное исключение «Барселоны», «Реала» и туринского клуба из Лиги чемпионов.



«Изначально создатели Суперлиги обсуждали соглашение с УЕФА. Но сейчас же мы слышим лишь оскорбления и угрозы в свой адрес. Если мы хотим реформировать европейский футбол, то такое поведение недопустимо. Я знаю, что в УЕФА есть наши сторонники. Нам следует продолжать диалог.



Другие виды спорта уже изменили форматы, и нам кажется, что и Лига чемпионов нуждается в переменах и доработке. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» хотят реформировать турнир в интересах всех клубов», — приводит слова Аньелли «твиттер» итальянской команды.



Ранее сообщалось, что, несмотря на требование УЕФА, клубы до сих пор не покинули проект Суперлиги.