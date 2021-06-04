«Манчестер Сити» готов выложить за Кейна € 117 млн

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн всё ближе к переходу в «Манчестер Сити». Руководство «горожан» готово выложить за британского форварда примерно € 117 млн, информирует Manchester Evening News.
Согласно сведениям источника, «Тоттенхэм» хочет выручить за Кейна порядка € 175 млн, но решающую роль может сыграть желание самого футболиста, мнение которого важно для руководства «шпор». «Манчестер Сити» видит в Гарри долгосрочное решение на позицию форварда, конкуренция на которой снизилась после ухода Серхио Агуэро.
Ранее сообщалось, что Гарри хотел бы поработать с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой и манкунианцы заинтересованы в его услугах. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Контрактное соглашение английского форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Гарри принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.
- 4 июня 2021
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