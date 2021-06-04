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Эмир Катара оценил высокий уровень проведения чемпионата мира в России в 2018 году

Эмир Катара оценил высокий уровень проведения чемпионата мира в России в 2018 году
Артур Иванов
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Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что на ближайшем чемпионате мира его страна будет использовать успешный опыт России в проведении турнира.

«Россия в 2018 году очень успешно провела чемпионат мира по футболу. Она очень высоко подняла планку, и весь мир был свидетелем этого. И мы, конечно, будем использовать опыт России при проведении чемпионата в Катаре. Этот высокий уровень, показанный РФ, послужит серьезным стимулом для нас. Надеюсь, Россия поможет Катару организовать чемпионат на том же высоком уровне.

Подготовка к первенству 2022 года в Катаре идет по плану. Любые опоздания в деле подготовки сооружений для нас недопустимы. И мы делаем все возможное, чтобы все было реализовано в срок. В целом идем по графику. Есть некоторые задержки, но они не вызывают у нас никаких опасений.

Страна, безусловно, будет готова принять чемпионат, как с точки зрения готовности логистики, так и самой инфраструктуры», — приводит слова Аль Тани ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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