Эмир Катара оценил высокий уровень проведения чемпионата мира в России в 2018 году

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что на ближайшем чемпионате мира его страна будет использовать успешный опыт России в проведении турнира.
«Россия в 2018 году очень успешно провела чемпионат мира по футболу. Она очень высоко подняла планку, и весь мир был свидетелем этого. И мы, конечно, будем использовать опыт России при проведении чемпионата в Катаре. Этот высокий уровень, показанный РФ, послужит серьезным стимулом для нас. Надеюсь, Россия поможет Катару организовать чемпионат на том же высоком уровне.
Подготовка к первенству 2022 года в Катаре идет по плану. Любые опоздания в деле подготовки сооружений для нас недопустимы. И мы делаем все возможное, чтобы все было реализовано в срок. В целом идем по графику. Есть некоторые задержки, но они не вызывают у нас никаких опасений.
Страна, безусловно, будет готова принять чемпионат, как с точки зрения готовности логистики, так и самой инфраструктуры», — приводит слова Аль Тани ТАСС.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- 4 июня 2021
-
17:55
-
17:54
-
17:38
-
17:30
-
17:01
-
16:52
-
16:48
-
16:44
-
16:10
-
15:53
-
15:49
-
15:40
-
15:32
-
15:21
-
15:19
-
15:11
-
15:02
-
14:41
-
14:32
-
14:26
-
14:25
-
14:19
-
14:07
-
14:05
-
13:57
-
13:54
-
13:50
-
13:50
-
13:45
-
13:45
-
13:42
-
13:41
-
13:39
-
12:59
-
12:58