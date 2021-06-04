«Челси» продлил контракт с Тьяго Силвой

«Челси» активировал опцию продления контракта с защитником Тьяго Силвой на ещё один сезон, сообщает официальный сайт клуба.



Директор «Челси» Марина Грановская отметила, что игрок продемонстрировал всем в «Челси» своё безупречное мастерство на протяжении всего сезона, а также оказал огромное влияние на поле и за его пределами.



Силва провёл 34 матча за синих в прошедшем сезоне, забив два гола.



Защитник перебрался в Лондон в августе прошлого года. До этого футболист провёл восемь лет в «ПСЖ». Бразилец стал пятым в истории игроком, который принял участие в двух финалах ЛЧ подряд за разные команды. Ранее подобное достижение удавалось Марселю Десайи («Марсель» и «Милан»), Паулу Соузе («Ювентус» и «Боруссия» Д.), Самюэлю Это′О («Барселона» и «Интер») и Альваро Морате («Реал» и «Ювентус»).

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