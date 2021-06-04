Зинченко прибыл в расположение сборной Украины после поражения в финале ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко присоединился к сборной Украины для подготовки к чемпионату Европы – 2020.

«Ребята провели хорошую игру против Северной Ирландии. Много забить не удалось, но контролировали ход встречи. Видно, что все ребята в тонусе.

Очень жду встречи со сборной, со всеми ребятами, с командой. Конечно, нам предстоит сыграть на очень серьёзном турнире. Новые цели, новая мотивация. Жду с нетерпением, когда приступлю к работе.

Думаю, финал Лиги чемпионов уже на всю жизнь останется в моей памяти. Мне нужно как можно быстрее переключиться, потому что чемпионат Европы — очень серьёзный турнир. Когда я приезжаю в сборную, то пытаюсь переключаться. Это в первую очередь честь. У меня нет выбора, буду переключаться.

Я должен быть профессионалом. Должен это сделать ради нашей страны. Если я буду слишком много думать об этом, то это не пойдёт на пользу. Самое главное — переключиться психологически», — приводит слова Зинченко официальный сайт украинской телекомпании «Футбол 1/2/3».

Напоним, Зинченко присоединился к сборной Украины позже всех, так как играл с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В матче за трофей «Челси» переиграл «горожан». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.