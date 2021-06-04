Президент «Лукойла» назвал Руя Виторию толчком к развитию «Спартака»

Президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов положительно отнесся к назначению на пост главного тренера «Спартака» Руя Витории. Он считает, что португальский специалист станет причиной развития клуба.

«У «Спартака» всё хорошо. Доволен прошлым сезоном, команда провела его хорошо. Руй Витория? Знаете, я думаю, сейчас переходный период в команде, и новый тренер даст толчок к развитию», — цитирует Алекперова РИА Новости.

Витория был назначен на пост главного тренера 24 мая и сменил Доменико Тедеско. До красно-белых португальский наставник тренировал лиссабонскую «Бенфику» с 2015 по 2019 год, с которой он выиграл 2 титула чемпиона страны. В сезоне-2019/2020 возглавлял «Ан-Наср», с которым одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии.