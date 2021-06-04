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Конте сомневается, что у «Тоттенхэма» есть перспективы

Конте сомневается, что у «Тоттенхэма» есть перспективы
Артур Иванов
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Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте, вероятнее всего, не примет предложение возглавить «Тоттенхэм Хотспур», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, специалист не уверен, что клуб останется конкурентоспособным в ближайшие сезоны. Так как отставание по уровню состава и технической базе от топ-клубов слишком велико. На данный момент Конте близок к отказу по предложению от лондонского клуба.

Ранее специалист обсуждал с руководством английской команды долгосрочный контракт, развитие проекта, зарплату и будущие трансферы. Сообщалось, что, если Конте возглавит «Тоттенхэм», лондонцы наймут бывшего спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии.

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