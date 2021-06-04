Конте сомневается, что у «Тоттенхэма» есть перспективы

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте, вероятнее всего, не примет предложение возглавить «Тоттенхэм Хотспур», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, специалист не уверен, что клуб останется конкурентоспособным в ближайшие сезоны. Так как отставание по уровню состава и технической базе от топ-клубов слишком велико. На данный момент Конте близок к отказу по предложению от лондонского клуба.
Ранее специалист обсуждал с руководством английской команды долгосрочный контракт, развитие проекта, зарплату и будущие трансферы. Сообщалось, что, если Конте возглавит «Тоттенхэм», лондонцы наймут бывшего спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи.
Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии.
- 4 июня 2021
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