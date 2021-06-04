Орлов: бедняга Зинченко плакал после финала ЛЧ, потому что гол Хаверца — его косяк

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов-2020/2021 между «Манчестер Сити» и «Челси», который завершился со счётом 1:0 в пользу лондонцев. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник «Челси» Кай Хаверц после ошибки крайнего защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Орлов считает, что украинец в любом случае сильно вырос в футбольном плане за последние годы.
«Финальный матч Лиги чемпионов «Челси» выиграл по делу. Появился Хаверц, который забил гол. И там есть ещё один немец Вернер, который не забивает, но тоже обладает высокой скоростью. Они потрясающе исполняют прессинг. Смысл игры в том, чтобы защитники соперника не успели быстро перестроиться и закрыть все коридоры.
У «Манчестер Сити» появился коридор в обороне. Бедняга Зинченко… Украинский футболист, ранее игравший за «Уфу», чуть-чуть прозевал этот старт Хаверца. Он же был рядом, за его спиной. И он поэтому плакал после матча. Зинченко плакал, потому что он допустил этот косяк. Это был косяк Александра.
Зинченко — очень хороший футболист. У него новый контракт с «Манчестер Сити», причём инициатива была у самого Гвардиолы. Александр вырос. Посмотрите, какая у него фигура, какие бёдра! Он же в сборной Украины играет опорного полузащитника, и здорово это делает. Сборная Украины будет серьёзным соперником на чемпионате Европы», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.
- 4 июня 2021
-
21:03
-
21:02
-
20:51
-
20:31
-
20:23
-
20:20
-
20:13
-
20:06
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:44
-
19:35
-
19:33
-
19:20
-
19:18
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:39
-
18:22
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:38
-
17:30
-
17:01
-
16:52
-
16:48
-
16:44
-
16:10
-
15:53
-
15:49