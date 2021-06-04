Орлов: бедняга Зинченко плакал после финала ЛЧ, потому что гол Хаверца — его косяк

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов-2020/2021 между «Манчестер Сити» и «Челси», который завершился со счётом 1:0 в пользу лондонцев. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник «Челси» Кай Хаверц после ошибки крайнего защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Орлов считает, что украинец в любом случае сильно вырос в футбольном плане за последние годы.



«Финальный матч Лиги чемпионов «Челси» выиграл по делу. Появился Хаверц, который забил гол. И там есть ещё один немец Вернер, который не забивает, но тоже обладает высокой скоростью. Они потрясающе исполняют прессинг. Смысл игры в том, чтобы защитники соперника не успели быстро перестроиться и закрыть все коридоры.



У «Манчестер Сити» появился коридор в обороне. Бедняга Зинченко… Украинский футболист, ранее игравший за «Уфу», чуть-чуть прозевал этот старт Хаверца. Он же был рядом, за его спиной. И он поэтому плакал после матча. Зинченко плакал, потому что он допустил этот косяк. Это был косяк Александра.



Зинченко — очень хороший футболист. У него новый контракт с «Манчестер Сити», причём инициатива была у самого Гвардиолы. Александр вырос. Посмотрите, какая у него фигура, какие бёдра! Он же в сборной Украины играет опорного полузащитника, и здорово это делает. Сборная Украины будет серьёзным соперником на чемпионате Европы», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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