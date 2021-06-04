В УЕФА уверены, что VAR принесёт много пользы на Евро-2020

На брифинге УЕФА перед чемпионатом Европы – 2020 председатель судейского комитета Роберто Розетти признался, что в организации крайне довольны использованием системы VAR и считают, что она принесёт много пользы на грядущем континентальном первенстве.

«УЕФА очень верит в этот проект. Наша цель — помочь не только судьям, но и футболу. Мы очень довольны результатами и прилагаем все усилия, чтобы улучшить систему.

Мы уверены, что система VAR принесет большую пользу на ЕВРО, и мы считаем, что наши VAR являются лучшими в мире. Цель состоит в том, чтобы VAR были осторожны, ясны и демонстрировали последовательность и единообразие в своих действиях», — приводятся слова Розетти в пресс-релизе от УЕФА.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.