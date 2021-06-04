Анчелотти отказался возглавить «Интер» из-за преданности «Милану»

Главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти предлагали возглавить «Интер». Специалист не принял предложение клуба из уважения к своей бывшей команде «Милану», сообщает AS.
По информации источника, после ухода Антонио Конте из «Интера», руководство миланского клуба связывалось с Анчелотти. Итальянский специалист, в то время возглавлявший «Эвертон», сразу же сослался на то, что у него остаётся три года контракта с английским клубом, поэтому он вынужден отвергнуть предложение. Но главной причиной отказа стала привязанность наставника к «Милану», который он возглавлял долгие годы. Клубы являются принципиальными соперниками.
Анчелотти объяснил, что многим обязан клубу и его фанатам, поэтому не может их предать. Затем тренер принял решение возглавить мадридский клуб, к которому он также испытывает теплые чувства.
Анчелотти подписал трёхлетний контракт с «Реалом». Наставник уже тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».
- 4 июня 2021
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