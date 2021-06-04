ЦСКА интересуется полузащитником «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Филип Кровинович может перебраться в Российскую Премьер-Лигу. В услугах 25-летнего хорвата заинтересован московский ЦСКА, информирует A Bola.
Согласно сведениям источника, Кровинович находится в личном шорт-листе главного тренера ЦСКА Ивицы Олича. «Бенфика» не рассчитывает на Филипа в будущем и готова расстаться с ним в летнее трансферное окно. Лиссабонские «орлы» хотят выручить за своего хавбека € 8 млн.
Два последних сезона Кровинович выступал на правах аренды за «Вест Бромвич Альбион» и «Ноттингем Форест». «Бенфика» не намерена отправлять игрока в очередную аренду и хочет продать его полноценно.
В завершившемся сезоне Филип Кровинович провёл 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.
- 4 июня 2021
-
21:03
-
21:02
-
20:51
-
20:31
-
20:23
-
20:20
-
20:13
-
20:06
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:44
-
19:35
-
19:33
-
19:20
-
19:18
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:39
-
18:22
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:38
-
17:30
-
17:01
-
16:52
-
16:48
-
16:44
-
16:10
-
15:53
-
15:49