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ЦСКА интересуется полузащитником «Бенфики»

ЦСКА интересуется полузащитником «Бенфики»
Максим Хрущ
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Полузащитник «Бенфики» Филип Кровинович может перебраться в Российскую Премьер-Лигу. В услугах 25-летнего хорвата заинтересован московский ЦСКА, информирует A Bola.

Согласно сведениям источника, Кровинович находится в личном шорт-листе главного тренера ЦСКА Ивицы Олича. «Бенфика» не рассчитывает на Филипа в будущем и готова расстаться с ним в летнее трансферное окно. Лиссабонские «орлы» хотят выручить за своего хавбека € 8 млн.

Два последних сезона Кровинович выступал на правах аренды за «Вест Бромвич Альбион» и «Ноттингем Форест». «Бенфика» не намерена отправлять игрока в очередную аренду и хочет продать его полноценно.

В завершившемся сезоне Филип Кровинович провёл 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.

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