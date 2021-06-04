Итальянский футболист умер во время матча в память о его брате

Бывший итальянский футболист «Пармы» Джузеппе Перрино скончался во время матча, который состоялся в память о его брате, погибшем три года назад, сообщает The Sun.



Футболист потерял сознание во время игры. Бригаде скорой помощи, вскоре прибывшей на место происшествия, не удалось спасти итальянца. Медики вынесли вердикт, что причиной смерти стал инфаркт. Три года назад брат игрока Рокко Перрино также умер во время игры вследствие инфаркта.



Футбольный клуб «Парма» и мэр города принесли соболезнования семье игрока. Городские власти также отменили празднование Дня Республики.



Джузеппе Перино большую часть карьеры провёл в низших итальянских лигах. В 2012 году он перешёл в «Парму», но не принял участия ни в одной официальной встрече.