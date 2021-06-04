«Спартак» может приобрести хавбека «Торино»

Полузащитник «Торино» Саша Лукич может продолжить карьеру в России. В услугах 24-летнего серба заинтересован московский «Спартак», информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По данным источника, «Спартак» уже сделал официальное предложение «Торино» по трансферу Лукича. На футболиста также активно претендует «Кристал Пэлас».

Действующее соглашение Саши с туринским клубом рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость сербского хавбека в € 5 млн.

В завершившемся сезоне-2020/2021 Лукич провёл за «Торино» 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он выступал за «Леванте», а также сербские «Партизан» и «Телеоптик».