Александр Зинченко станет отцом

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сообщил, что станет отцом. Футболист разместил в «Инстаграме» снимок с супругой Владой Седан (Щегловой), на котором видно, что девушка беременна.

«Мой мир», — подписал фотографию Зинченко.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Александр Зинченко прибыл в расположение сборной Украины для подготовки к чемпионату Европы – 2020. Полузащитник присоединился к национальной команде позже всех, так как играл в составе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В матче за трофей «Челси» переиграл «горожан». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.