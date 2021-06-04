В Беларуси возбуждено уголовное дело на 20-летнего футболиста

В Беларуси нападающего футбольного клуба «Городея» Ростислава Шавеля обвиняют в организации общественно опасных действий, сообщает by.tribuna.com
17 мая Шавель был задержан людьми в штатском, когда возвращался домой. После чего его осудили на 15 суток за неповиновение сотрудникам правопорядка. Он должен был выйти на свободу 1 июня. Однако в этот день его увезли в следственный комитет, где задержали ещё на трое суток. 4 июня на Ростислава было заведено уголовное дело по статье 342 уголовного кодекса, а именно: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, по которому срок лишения свободы может составить до трёх лет.
Ранее у Шавеля было три административных ареста: 8 суток в августе 2020 года, 15 – в ноябре, 15 – в мае 2021 года.
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