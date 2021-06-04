Экс-голкипер ЦСКА Помазан покинул минское «Динамо» и стал свободным агентом

Бывший голкипер ЦСКА, «Кубани» и «Анжи» Евгений Помазан покинул расположение минского «Динамо», за которое выступал в сезоне-2020/2021. Сотрудничество расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
«Голкипер Евгений Помазан покидает минское «Динамо» по соглашению сторон. Желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры!» — написала пресс-служба минского клуба в «Инстаграме».
Напомним, 31 мая 2020 года у Помазана истёк контракт с калининградской «Балтикой», за которую футболист выступал с лета 2017-го. В составе балтийцев 31-летний голкипер провёл 73 матча (22 — на ноль). После этого Евгений и перебрался в минское «Динамо».
Помазан — воспитанник академии краснодарской «Кубани». В июле 2007 года на правах аренды перешёл из «Кубани» в московский ЦСКА, позже армейцы выкупили вратаря. В составе красно-синих Помазан провёл один матч в РПЛ в 2007 году, а в следующем году сыграл два матча в розыгрыше Кубка России. Выступал также за «Урал», «Анжи» и «Спартак» Нальчик.
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