Де Брёйне — под постом Зинченко о беременности жены: молодец, сынок

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне необычно поздравил защитника – одноклубника Александра Зинченко, с беременностью его жены Влады.
Александр в своём «инстаграме» сообщил, что он и его супруга Влада ждут ребёнка, выложив их совместную фотографию, на которой изображён сам Зинченко, обнимающий свою беременную жену.
«Мой мир ❤️», – подписал Зинченко фотографию.
«Молодец, сынок 😂😂», — ответил ему в комментариях Де Брёйне.
Зинченко очень похож на Де Брёйне, поэтому в команде и за её пределами регулярно возникают шутки об их возможном родстве. В частности, голкипер небесно-голубых Эдерсон Мораес говорил, что Зинченко и Де Брёйне похожи на близнецов или на отца и сына, где роль отца играет Кевин, а роль сына — Александр.
Александр Зинченко и Влада Щеглова (Седан) женаты с 24 августа 2020 года, это будет их первый ребенок.
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