Совладелец «Манчестер Юнайтед» пообещал дополнительные вложения в клуб

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер на онлайн-встрече с болельщиками пообещал, что в клуб будут вложены крупные инвестиции.



«Клуб потратил более € 100 млн на различные инфраструктурные проекты в последние десять лет. Теперь мы готовы вложить ещё более значительные средства в процесс модернизации клуба, в том числе и стадиона. Не сомневайтесь, мы будем советоваться с вами на протяжении всего процесса, чтобы получить желаемый результат, которым мы сможем гордиться.



Мы хотим, чтобы клуб всегда был успешным и выигрывал трофеи. Чтобы бороться за них, необходимо значительно вкладываться. Коммерческий рост клуба помог получить доход. Грамотный подход позволил нам тратить чуть ли не больше всех в мире на трансферы в последние пять лет, а также одну из самых высоких зарплатных ведомостей.



Как владельцы мы хотим того же, что и болельщики — успешной и сильной команды. Давайте работать совместно для достижения этих целей. Фанаты являются источником жизненной силы «Манчестер Юнайтед». Я лично стремлюсь к тому, чтобы болельщикам было предоставлено больше прав для голосований», — приводит слова Глейзера Goal.