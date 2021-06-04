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Совладелец «Манчестер Юнайтед» пообещал дополнительные вложения в клуб

Совладелец «Манчестер Юнайтед» пообещал дополнительные вложения в клуб
Артур Иванов
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер на онлайн-встрече с болельщиками пообещал, что в клуб будут вложены крупные инвестиции.

«Клуб потратил более € 100 млн на различные инфраструктурные проекты в последние десять лет. Теперь мы готовы вложить ещё более значительные средства в процесс модернизации клуба, в том числе и стадиона. Не сомневайтесь, мы будем советоваться с вами на протяжении всего процесса, чтобы получить желаемый результат, которым мы сможем гордиться.

Мы хотим, чтобы клуб всегда был успешным и выигрывал трофеи. Чтобы бороться за них, необходимо значительно вкладываться. Коммерческий рост клуба помог получить доход. Грамотный подход позволил нам тратить чуть ли не больше всех в мире на трансферы в последние пять лет, а также одну из самых высоких зарплатных ведомостей.

Как владельцы мы хотим того же, что и болельщики — успешной и сильной команды. Давайте работать совместно для достижения этих целей. Фанаты являются источником жизненной силы «Манчестер Юнайтед». Я лично стремлюсь к тому, чтобы болельщикам было предоставлено больше прав для голосований», — приводит слова Глейзера Goal.

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