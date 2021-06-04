Испания и Португалия сыграли вничью в товарищеском матче
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Сегодня, 4 июня, сборная Испании провела товарищеский матч с национальной командой Португалии. Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавил Крейг Поусон.
По ходу матча Испания больше контролировала мяч, а Португалия не стеснялась играть вторым номером. В первом тайме хозяева создали два голевых момента, но не реализовали их. А гости сумели отправить мяч в сетку ворот соперника, создав всего один момент, но гол был отменён из-за нарушения правил в атаке. Во втором тайме сборные также создали по несколько острых эпизодов, но реализация вновь подвела. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.
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