«Зенит» подколол Киркорова, перепутавшего Оздоева с Фернандесом

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на видеоролик, на котором запечатлено, как российский певец Филипп Киркоров, приехав в гости к сборной России, перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом.
«Отличная бейсболка у Николая Баскова», — написала пресс-служба «Зенита» в «Твиттере», сделав репост комичного видео.
Напомним, Филипп Киркоров в компании своего восьмилетнего сына посетил тренировку сборной России по футболу перед контрольным матчем с Болгарией. Во время визита артиста к национальной команде он остановил своего сына перед Оздоевым, сказав: «Здравствуйте, Марио! Ну вот, смотри, это твой кумир». Далее певец обратился к окружающим с вопросом: «Он по-русски говорит?»
Ответ на этот вопрос Киркоров получил непосредственно от «Марио», которым на самом деле оказался Магомед Оздоев: «Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев. Марио сейчас спустится, или он уже в тренажёрном зале». Далее артист попытался сгладить неловкость, но на его лице читалась растерянность.
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