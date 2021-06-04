Киркоров пробил пенальти на тренировке сборной России, на воротах был Дзюба. Видео

Нападающий сборной России Артём Дзюба разместил в социальных сетях видеоролик с тренировки сборной России, на которую приехал российский певец Филипп Киркоров.
Встреча футболиста и артиста началась с того, что Дзюба подколол Киркорова, который ранее перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом. После этого певцу предложили пробить пенальти на тренировке национальной команды, в ворота встал Дзюба. Артём справился с ударом Филиппа Киркорова, порекомендовав тому «подтянуть» исполнение одиннадцатиметровых.
«Было очень приятно встретиться и познакомиться с Королём эстрады – Филиппом Киркоровым.
Здорово, что ваш сын так любит футбол и болеет за сборную России. Надеюсь, вам у нас понравилось. А вот пенальти надо бы вам потренировать», — написал Дзюба под видео в своём «инстаграме».
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