Киркоров пробил пенальти на тренировке сборной России, на воротах был Дзюба. Видео

Нападающий сборной России Артём Дзюба разместил в социальных сетях видеоролик с тренировки сборной России, на которую приехал российский певец Филипп Киркоров.

Встреча футболиста и артиста началась с того, что Дзюба подколол Киркорова, который ранее перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом. После этого певцу предложили пробить пенальти на тренировке национальной команды, в ворота встал Дзюба. Артём справился с ударом Филиппа Киркорова, порекомендовав тому «подтянуть» исполнение одиннадцатиметровых.

«Было очень приятно встретиться и познакомиться с Королём эстрады – Филиппом Киркоровым.

Здорово, что ваш сын так любит футбол и болеет за сборную России. Надеюсь, вам у нас понравилось. А вот пенальти надо бы вам потренировать», — написал Дзюба под видео в своём «инстаграме».