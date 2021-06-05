Куман: рад, что президент поддержал меня. Наша цель прежняя — достичь успеха с «Барсой»
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал тот факт, что он продолжит возглавлять клуб в следующем сезоне.
«С облегчением могу сказать, что теперь игроки и тренерский штаб могут сфокусироваться на подготовке к новому сезону. Последние недели были напряжёнными, но я рад, что президент Жоан Лапорта поддержал меня. Цель всех в команде остаётся прежней: построить чемпионскую «Барселону» и достичь успеха», — написал Куман в своём «фейсбуке».
Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.
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