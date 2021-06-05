«Шахтёр» составит конкуренцию «Локомотиву» в борьбе за Лассина Траоре

Донецкий «Шахтёр» заинтересовался форвардом «Аякса» Лассина Траоре. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что игроком интересуется московский «Локомотив». Кроме того, итальянская «Аталанта» также проявляла интерес к буркинийскому нападающему. Сам футболист ожидает получить новые предложения.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока «Аякса» в € 6,5 млн, его контракт с клубом истекает через год. Амстердамцы рассчитывают заработать на трансфере не менее € 10 млн.

Лассина Траоре сыграл за «Аякс» 31 матч, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. За сборную Буркина-Фасо он забил 5 мячей в 14 встречах.