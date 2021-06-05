Флик: иногда мне казалось, что Мюллер специально хочет меня разозлить

Будущий главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик, который по окончании сезона покинул пост наставника «Баварии», рассказал о работе с Томасом Мюллером.
«Он не всегда всё делает правильно в игре, но как тренеру он доставляет вам значительно больше моментов радости, чем моментов, когда вы расстроены из-за него — например, когда он уходит в угол, когда ему не следует, теряет мяч, и возникает контратака. Иногда мне почти приходится смеяться, и у меня возникает ощущение, что он делает это специально, чтобы немного разозлить меня и снова набрать адреналин, но он так много значит для команды и этого клуба, что больше никогда не будет никого подобного ему. То, чего он добился в своей карьере, уникально. Вдобавок он невероятно практичный и действительно хороший парень», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».
Флик стал главным тренером «Баварии» в 2019 году. Под его руководством команда в первом же сезоне завоевала требл, став победителем чемпионата Германии, Кубка страны и Лиги чемпионов. В завершившейся кампании-2020/2021 мюнхенцы вновь выиграли Бундеслигу.
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