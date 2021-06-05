Моуринью ведёт переговоры с Льорисом о переходе в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ведёт переговоры с вратарём «Тоттенхэма» Уго Льорисом о переходе в итальянский клуб, сообщает Daily Express.
Моуринью и Льорис вместе работали в «Тоттенхэме», и голкипер продолжает общение с тренером, несмотря на его отставку из лондонского клуба в апреле этого года.
Льорис является уроженцем города Ницца и воспитанником академии одноимённого клуба. С 2005 по 2008 год он защищал цвета основной команды «Ниццы», проведя за это время в чемпионате Франции 72 матча. Летом 2008 года за € 8,5 млн он перешёл в «Лион», а уже оттуда 31 августа 2012 года за € 15 млн — в «Тоттенхэм Хотспур», где и выступает по сей день.
В минувшем сезоне АПЛ Льорис принял участие в 38 матчах, в которых пропустил 45 голов и в 12 матчах отстоял на ноль.
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