Унаи Эмери приобрёл клуб, за который играли его дед и отец
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери приобрёл 20% акций футбольного клуба «Реал Унион». В процессе сделки ему помогал брат Игорь Эмери и его адвокат Хосу Рета, отвечавшие за все переговоры во время процесса. Таким образом, Эмери стал владеть контрольным пакетом акций клуба, сообщает Sport.es.
Переговоры о покупке клуба начались в начале 2020 года, но были заблокированы пандемией. В 2021 году переговоры возобновили после успешного сезона Эмери на посту главного тренера «Вильярреала».
Отметим, за «Реал Унион» выступал Антонио Эмери Аросена – дедушка Эмери, который является легендой клуба. Он был вратарём команды в 1920 годах и дважды выигрывал трофей. Помимо этого за этот клуб играл и отец Унаи Эмери – Хуан, который также был вратарём.
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