Хаверц: конечно, не сильно приятно играть против Канте в первом матче на Евро-2020
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Полузащитник «Челси» и национальной команды Германии Кай Хаверц высказался о своём одноклубнике, защитнике Н'Голо Канте, который выступает за сборную Франции.
«Когда вы видите Канте вы не можете не улыбаться. Он великая личность и великий человек. Он отличный футболист. Как атакующий игрок, я всегда счастлив, когда он на поле. Вы можете совершить много ошибок, потому что он всегда отыгрывает мяч обратно. Он быстрый, маневренный и всегда попадает в точку. Поэтому, конечно, не сильно приятно играть против Канте в первом матче чемпионата Европы», — приводит слова Хаверца Goal.
В первом матче на чемпионате Европы по футболу 2020 года сборной Германии предстоит сыграть с национальной командой Франции. Матч состоится 15 июня, начало – 22:00 мск.
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