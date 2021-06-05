«Барселона» обсудит участие в Суперлиге на Генеральной ассамблее

«Барселона» обсудит членство в европейской Суперлиге 4 июля, сообщается на официальном сайте клуба.

В этот день совет директоров «Барселоны» соберёт Генеральную ассамблею на «Камп Ноу», где будут обсуждаться ряд вопросов, в том числе и участие в Суперлиге.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался. При этом «Барселона», «Реал» и «Ювентус» — единственные клубы, которые не подтвердили свой выход из Суперлиги.