«Барселона» и «Реал» следят за защитником «Манчестер Сити» Эмериком Лапортом
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«Барселона» и «Реал» следят за французским защитником «Манчестер Сити» Эмериком Лапорта, сообщает Football Espana.
Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в январе 2018 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Также на его счету 4 матча в Лиге чемпионов, где он также не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Лапорт получил испанское гражданство. Он сможет сыграть со сборной на Евро-2020. Игрок родился во Франции, однако имеет баскские корни. На молодёжном уровне выступал за французские сборные.
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