Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании.
Сообщается, 5 июня в Мадриде было подписано ратификационное соглашение между обеими сторонами, в котором принято решение об организации чемпионата мира по футболу в 2030 году.
Также стороны подписали декларацию о государственной поддержке этой инициативы, подписанной главами Испании и Португалии. Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес открыл символический акт выдвижения Испании и Португалии на чемпионат мира 2030 года, поблагодарив португальскую делегацию и присутствующих глав государств.
Напомним, ближайший чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре. Чемпионат мира–2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.
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