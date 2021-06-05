Виейра может стать главным тренером «Сампдории»
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Бывший тренер «Ниццы» Патрик Виейра может стать главным тренером «Сампдории». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, итальянский клуб уже начал переговоры с 45-летним французским специалистом.
Последним местом работы Патрика была «Ницца», которую он тренировал в предыдущем сезоне.
Виейра тренировал «Ниццу» с лета 2018 года. До этого он возглавлял «Нью-Йорк Сити», а также работал в резервной и юношеской командах «Манчестер Сити». В бытность футболистом Патрик защищал цвета «Канна», «Милана», «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Сити».
В мае сообщалось, что «Лион» может пригласить Патрика Виейра в случае ухода Руди Гарсии.
По итогам прошедшего чемпионата Италии «Сампдория» заняла девятое место.
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