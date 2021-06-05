Выход Медведева в 1/8 «Ролан Гаррос», ничья Испании и Португалии. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос», сборная Испании сыграла вничью с командой Португалии, а итальянцы разгромили чехов в товарищеских матчах перед Евро-2020 — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»
2. Испания и Португалия сыграли вничью в товарищеском матче
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