Выход Медведева в 1/8 «Ролан Гаррос», ничья Испании и Португалии. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос», сборная Испании сыграла вничью с командой Португалии, а итальянцы разгромили чехов в товарищеских матчах перед Евро-2020 — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев впервые в карьере вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»

2. Испания и Португалия сыграли вничью в товарищеском матче

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