Каземиро: против Кубка Америки не только выступающие в Европе, а вся сборная Бразилии

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро прокомментировал информацию об отказе национальной команды от участия в Кубке Америки.
«Мы не можем говорить о Кубке Америки, даже если все знают, что мы о нём думаем. Наше мнение совершенно ясно, но мы должны уважать власти. Мы хотим высказаться по этому поводу, но пока не можем этого сделать. Против турнира не только игроки, выступавшие в европейских чемпионатах, а вся сборная Бразилии. Мы должны быть единым целым», — приводит слова Каземиро AS.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Бразилии остались недовольны переносом Кубка Америки в их страну. Ветераны национальной команды в разговоре с главой бразильской федерации футбола Рожерио Кабокло выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нём из СМИ. Они обсудили с управленцем возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира. По итогам диалога игроки приняли решение не принимать участия в турнире.
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