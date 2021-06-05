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«Нам нужно было получить такой опыт». Крал — о разгроме сборной Чехии в матче с Италией

«Нам нужно было получить такой опыт». Крал — о разгроме сборной Чехии в матче с Италией
Сергей Сорокин
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Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал прокомментировал результат товарищеского матча с Италией (0:4).

«Нам нужно было получить такой опыт. Мы начали хорошо, но Италия взяла инициативу в свои руки, продемонстрировала нам идеальный прессинг и варианты развития атак. Они хорошо нас растягивали, чтобы получить пространство. Мы с этим не справились», — цитирует Крала пресс-служба УЕФА.

4 июня сборная Италии провела товарищеский матч с национальной командой Чехии. Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Матч обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавил Леонс Лионель Тчуди. Стоит отметить, что полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал провёл на поле весь матч.

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