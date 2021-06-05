Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбол, Россия — Болгария: прямая трансляция товарищеского матча 5 июня 2021, смотреть онлайн на Первом канале

Россия — Болгария: прямая трансляция товарищеского матча начнётся в 18:00 мск
Диана Валавичюте
Комментарии

Сегодня, 5 июня, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Болгарии. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Болгария.

Матч обслужит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Дмитрий Дмитриев.

Контрольный матч с Болгарией станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.

Календарь Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021