Отец Алабы: слухи про € 20 млн нужны были «Баварии», чтобы назвать агента жадной пираньей

Джордж Алаба, отец защитника «Реала» Давида Алабы, рассказал об уходе сына из «Баварии».
«Не хочу вдаваться в подробности, но в «Баварии» знают, что на самом деле произошло. Могу лишь сказать, что со временем позиции стали крепче, но у нас не было никаких дискуссий о деньгах. По этой причине я не могу понять, почему они не переставали говорить о деньгах. Переговоры начались до пандемии. Я был разочарован, потому что в нашем случае эту тему использовали как оправдание, в то время как в переговорах с другими игроками все требования воспринимались спокойно.
Агент Давида не заслужил, чтобы его называли жадной пираньей. Это абсолютно не так. В СМИ просочилась информация о том, что мы запросили € 20 млн за продление контракта, но это было сделано для того, чтобы «Бавария» могла выйти в прессу и максимально популистским образом назвать Захави жадной пираньей», — приводит слова Джорджа Алабы Mundo Deportivo.
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