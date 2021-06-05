Манчини — о разгроме Чехии: сборной Италии нужно совершенствоваться

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу в товарищеском матче с национальной командой Чехии (4:0).



«Мы сыграли неплохо, встречались с отличной командой с правильным подходом. Хорошее знамение перед началом Евро-2020. Нам потребовалось десять минут, чтобы начать забивать.



Нам нужно совершенствоваться. Есть много аспектов игры, которые мы можем сделать лучше. Однако такая встреча, безусловно, хороший знак. Мы должны играть в свою игру, хорошо атаковать и защищаться. Мышление будет играть важную роль. Мы надеемся провести много дней вместе», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.



4 июня сборная Италии провела товарищеский матч с национальной командой Чехии. Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Матч обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавил Леонс Лионель Тчуди. Стоит отметить, что полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал провёл на поле весь матч.