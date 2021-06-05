Скрипченко может стать новым главным тренером сборной Беларуси

Белорусский специалист Вадим Скрипченко может возглавить сборную Беларуси, сообщает Белорусский футбол.



Согласно информации журналиста Владислава Татура, в апреле именно Скрипченко являлся основным кандидатом на пост главного тренера национальной команды, с ним уже велись переговоры, однако тогда Белорусская федерация футбола назначила Георгия Кондратьева исполняющим обязанности главного тренера сборной.



Напомним, последним местом работы 45-летнего специалиста был «Минск», с которым в 2013 году он выиграл Кубок Беларуси. Также Скрипченко в 2016 году возглавлял «Крылья Советов», сменив по ходу сезона бельгийского специалиста Франка Веркаутерена.

Следующие матчи сборная Беларуси проведёт 2 сентября со сборной Чехии, 5 сентября — со сборной Уэльса и 8 сентября — со сборной Бельгии.