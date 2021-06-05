Малиновский: в Серии А есть игроки, которые намного сильнее Роналду

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о самом сильном сопернике в Серии А.
«Точно не назову Криштиану Роналду. В Серии А есть футболисты намного сильнее него. Могу назвать самого сильного футболиста, с которым вместе играл. Это Муриэль. Невероятный игрок. Если бы что-то сложилось немного по-другому, он бы выступал за команду типа «Барселоны». Тяжело сказать, почему это не так. Возможно, дело в характере — он душа раздевалки, всегда улыбается.
Если говорить про соперника, мне очень нравится Зелиньски из «Наполи». Думаю, это очень сильный футболист — он мобильный, техничный, умный игрок. Против него крайне тяжело играть. На самом деле в Серии А много сильных футболистов, но мне нравится Зелиньски», — сказал Малиновский в интервью на YouTube-канале Вацко Live.
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