Марко ван Гинкел покинул «Челси». За 8 лет он сыграл 4 матча за клуб
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«Челси» подтвердил уход полузащитника Марко ван Гинкела. У игрока закончился контракт, и теперь он является свободным агентом, сообщает Daily Mail. В прошлом сезоне голландец на правах аренды выступал за ПСВ.
28-летний хавбек перешёл в «Челси» восемь лет назад из «Витесса», но за все годы провёл за синих всего четыре матча. Трижды он отправлялся в аренду в ПСВ с 2016 года, а также успел поиграть за «Милан» в сезоне-2014/2015 и за «Сток Сити» в сезоне-2015/2016. За сборную Нидерландов Марко провёл восемь встреч.
Ван Гинкел был на скамейке запасных, когда «Челси» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0 и выиграл Лигу чемпионов.
Перед последним переходом в ПСВ Марко два года не играл из-за травмы.
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