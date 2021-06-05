Владимир Путин: Россия сделает всё, чтобы помочь Катару подготовиться к ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия готова оказать помощь Катару в подготовке чемпионата мира, который пройдёт в 2022 году.
«Что касается гуманитарных сфер, то на первый план выходит подготовка Катара к чемпионату мира по футболу. Мы разговаривали с эмиром. Я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар. Имею в виду и региональные проблемы, и проблемы с пандемией. Есть и другие вопросы, требующие особого внимания. Мы со своей стороны сделаем всё для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию.
Понимаем, насколько это сложно. Знаем о проблемах, с которыми сталкивается Катар. Они носят и экономический, и всякий другой характер. Там много вопросов, требующих внимания. Будем с вами тесно работать, будем искать другие сферы деятельности развития наших отношений», — сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств, видео которой размещено на сайте президента России.
- 5 июня 2021
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