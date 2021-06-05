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«Реал» вернул тренера по физподготовке Пинтуса

«Реал» вернул тренера по физподготовке Пинтуса
Сергей Сорокин
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Мадридский «Реал» вернул тренера по физподготовке Антонио Пинтуса, сообщает пресс-служба «сливочных». Грегори Дюпон, ранее занимавший эту должность, покидает клуб. Пинтус работал в «Реале» в период с 2016 по 2019 год, а затем вошёл в штаб Антонио Конте в «Интере».

Напомним, в феврале руководство мадридского «Реала» инициировало внутреннее расследование из-за большого количества травм футболистов. На тот момент игроки «Королевского клуба» получили 41 повреждение, из-за чего пропустили 146 матчей. Медицинская помощь была оказана 20 футболистам. Руководство «сливочных» было обеспокоено большим количеством повреждений.

Ранее Анчелотти подписал трёхлетний контракт с «Реалом». Наставник уже тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».

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