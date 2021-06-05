Салихова: за последние два года «Спартак» купил лишь одного качественного русского игрока

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о российских футболистах, а также поделилась мнением о работе бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

«В условиях лимита, ярой противницей которого я являюсь, «Спартак» за последние два года приобрёл только одного качественного русского игрока — Александра Соболева. Несмотря на все мои уговоры, из Голландии привезли Гуса Тиля, а не Вячеслава Караваева из «Витесса». Спасибо Наилю Измайлову (всем тихо), что не стал выделываться, послушал Франко Камоцци и купил Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Спартаковская селекция, конечно, скажет, что мы их тоже знали, но знать и купить, увы, не одно и то же. Сейчас все тоже знают молодых перспективных Сергея Пиняева и Артёма Соколова, но, как сказал бы Валерий Карпин: «Ну, и?»



Весь год «Спартаку» катастрофически не хватало двух сильных русских игроков для глубины состава. Команду спасло отсутствие травм (к сожалению, Соболев пропустил самые трудные игры, был бы он на поле, «Спартак» однозначно набрал бы больше очков) и хорошая физическая подготовка. Очевидно, что игроки стали более выносливыми благодаря работе Владимира Чепзановича и его помощников.



Молодые игроки, такие как Даниил Фомин, Илья Самошников, Денис Макаров, Данил Глебов, Иван Ломаев, Даниил Лесовой, прошли мимо спартаковской селекции, когда им было по 17-18 лет. Сколько раз я слышала фразу: «Абсолютно средний игрок, наши лучше». А наши-то где? За последние годы только Александр Максименко стал стабильным игроком основы. Павел Маслов также смог прибавить и постоянно играет, но это прежде всего доверие тренера.



В разные годы при разных руководителях и разных селекционерах в «Спартак-2» пачками заводились игроки сомнительного уровня: от Сергея Ерёменко до Малкольма Баду, но никто из них не заиграл даже на уровне ФНЛ. Что это было? Низкий уровень селекции, невозможность разглядеть вовремя талантливого игрока или агентские дела? Селекция как таковая отсутствует и не даёт постоянного результата.



На данный момент из своей академии только Руслан Литвинов готов к основе. Я также верю в Михаила Игнатова, который сильно вырос, повзрослел, забросил подальше игровую приставку. Предстоящий сезон должен стать важным в плане становления Михаила как игрока основы. У него был непростой год. Друг Шамиля Газизова Александр Маньяков терроризировал игрока, угрожая всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. На мои требования к гендиректору прекратить разборки и отвалить от игрока «Спартака» ответ был такой: «Это их личное дело, пусть сами разберутся!» На тот момент хитрый Шамиль уже чувствовал, что стул под ним основательно качается, поэтому позволял своему другу агенту практически всё. Плюс сказалась желание отомстить за отказ Михаила летом уехать в бесплатную аренду в «Уфу».



Я была категорически против отдавать своих игроков в башкирский клуб, ещё и бесплатно и без права обратного отзыва в зимнее окно. Лично мне смешны были разговоры про то, что «Уфа» станет нашим фармом. «Спартаку» не нужно мараться в таких историях. Если заводить фармы, то в Европе. Это моя принципиальная позиция», — написала Салихова в своём телеграм-канале.