Полузащитник «Ноа» Азаров перешёл в «Акрон»

Полузащитник армянского «Ноа» Владимир Азаров стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба российского клуба в своём «инстаграме». Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на три сезона.



Владимир Азаров является воспитанником «Академии футбола имени Юрия Коноплёва». Первые шаги в профессиональной карьере Владимир делал именно там. Затем игрок на протяжении шести сезонов выступал в ФНЛ за «Сибирь» из Новосибирска (143 матча и два гола), откуда он родом. С лета 2019 года Азаров защищал цвета ереванского «Ноа». За команду из Армении футболист провёл 51 игру (41 — в национальном первенстве, девять — в Кубке и одну — в квалификации Лиги Европы), записав на свой счёт 17 забитых мячей и семь голевых передач.