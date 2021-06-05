Рональд де Бур — о работе брата в сборной Нидерландов: Круифф перевернулся бы в гробу
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Бывший футболист сборной Нидерландов и амстердамского «Аякса» Рональд де Бур высказался о работе своего брата, Франка де Бура на посту главного тренера нидерландской национальной команды. Ранее сборная Нидерландов сыграла вничью с Шотландией (2:2) в товарищеском матче в преддверии Евро-2020.
«Йохан Круифф перевернулся бы в гробу. Но он сделал бы так же, глядя на игру «Барселоны» под руководством Рональда Кумана. Хотя я по-прежнему считаю привлекательной схему 5-3-2. Речь идёт лишь о том, как вы её заполняете. Думаю, сборная Нидерландов не должна так сильно полагаться на 4-3-3. Франк — эксперт по ван Галу. Он многому у него научился, но у Франка есть собственный стиль», — приводит слова де Бура De Telegraaf.
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