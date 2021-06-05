Сборная России сыграет с Болгарией в красной форме

Сборная России проведёт товарищеский матч с Болгарией в красном комплекте формы, сообщает пресс-служба национальной команды в своём телеграм-канале. Вратарь сыграет в чёрной футболке.
Сегодня, 5 июня, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Болгарии. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Болгария.
Матч обслужит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Дмитрий Дмитриев.
Контрольный матч с Болгарией станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020.
- 5 июня 2021
-
13:48
-
13:41
-
13:40
-
13:34
-
13:19
-
13:12
-
13:12
-
13:04
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:44
-
12:28
-
12:25
-
12:08
-
12:04
-
11:52
-
11:43
-
11:43
-
11:17
-
11:16
-
11:10
-
11:00
-
10:41
-
10:35
-
10:31
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:47
-
09:30
-
09:25
-
09:18
-
07:34