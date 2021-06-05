Сборная России сыграет с Болгарией в красной форме

Сборная России проведёт товарищеский матч с Болгарией в красном комплекте формы, сообщает пресс-служба национальной команды в своём телеграм-канале. Вратарь сыграет в чёрной футболке.

Сегодня, 5 июня, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Болгарии. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Болгария.



Матч обслужит белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистенты — Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Дмитрий Дмитриев.



Контрольный матч с Болгарией станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020.